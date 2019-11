Porto della Concordia, Baccini: “Prima sanare la situazione dei vincoli di Isola Sacra”

Fiumicino – “La storia di Fiumicino è stata sempre caratterizzata da scelte urbanistiche discutibili: sostanzialmente si è sempre tentato di realizzare grandi cattedrali nel deserto, senza curarsi dello sviluppo urbanistico e dell’impatto sul territorio di alcune opere. Di questi giorni la notizia del rinnovo della concessione portuale e della volontà di realizzare il cosiddetto ‘Porto della Concordia’ che dovrebbe anche accogliere il traffico crocieristico”. Queste le dichiarazioni del Mario Baccini in merito alla questione della realizzazione del Porto della Concordia.

“Un’opera di grande impatto contro cui i cittadini di diverse associazioni civiche del territorio si sono espressi contro. Ritengo che prima di operare qualunque scelta di questo tipo per la realizzazione di opere così imponenti sia necessario affrontare e risolvere i problemi di contingenza del territorio“, prosegue Baccini.

“Non possiamo affrontare la questione dello sviluppo del porto senza prima affrontare il problema dei vincoli che attanagliano Isola Sacra – aggiunge -. Ho più volte sollecitato la presenza del sindaco in conferenza dei capigruppo, aperta ai cittadini e ai comitati, per spiegare le scelte dell’Amministrazione, consapevole che questo non è solo un problema del Comune di Fiumicino, ma della intera Regione Lazio, segnatamente all’assessorato ai trasporti che deve adempiere a quanto si sua competenza che ad oggi non risulta essere stato fatto”.

“E’ impensabile realizzare il porto senza sanare prima le situazioni di emergenza strutturale e infrastrutturale dell’area. Il Comune si assuma le proprie responsabilità, così come la Regione Lazio, ed informi il Consiglio, i comitati intervenuti e tutti i cittadini”, conclude Baccini.

(Il Faro online)