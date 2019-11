Roma Food Exhibition, la capitale del gusto e della cultura enogastronomica

di ILARIA CASTODEI

Cucina e Sapori – A Roma un weekend pieno di eccellenze made in Italy, storia agroalimentare, alta ristorazione, premi, seminari e show cooking. Tutto targato Roma Food Exhibition.

Dopo il Festival della Gastronomia conclusosi da poco alle Officine Farneto a Roma che ha premiato il miglior chef emergente e chef pizza d’Italia, la capitale è pronta ad accogliere Roma Food Exhibition, un intero fine settimana carico di appuntamenti nel settore agroalimentare ed enogastronomico.

Da non perdere assolutamente quindi, presso il suggestivo e avveniristico Rome Convention Center La Nuvola, la settima edizione di Excellence 2019 dal 9 all’11 novembre e il Pizza Awards 2019 (al suo interno) e, presso la Fiera di Roma, la terza edizione di Mercato Mediterraneo.

Le manifestazioni quest’anno si combinano in unico weekend. Roma Food Exhibition, appunto, così viene chiamato l’intero progetto che ha come scopo di rendere Roma un polo di riferimento per il business legato all’alta ristorazione e alle tematiche inerenti le produzioni alimentari del Mare Nostrum in un’ottica di lavoro sinergico, di internazionalizzazione e rilancio turistico di una delle metropoli più belle al mondo.

“Tutti Insieme. A Roma”, questo è lo slogan! La collaborazione tra Mercato Mediderraneo ed Excellence completa e rafforza l’approccio trasformando Roma, per quattro giorni, nella Capitale nazionale del gusto.

Excellence 2019: food innovation

Dal 9 all’11 novembre 2019, in una delle sedi più prestigiose di Roma, La Nuvola di Fuksas, prenderà il via l’edizione numero sette di una manifestazione ricca di contenuto e di storia, ormai un riferimento nel panorama romano e nazionale che per tre giorni celebrerà le eccellenze enogastronomiche italiane e i suoi protagonisti, esaltandone gli elementi chiave come creatività e sostenibilità, cultura e economia, innovazione e sperimentazione. Excellence 2019, evento creato da Pietro Ciccotti di Excellence magazine, vuole diventare la culla imprenditoriale del food&wine; tra cooking show, tavole rotonde, degustazioni, talk show e incontri B2B (business to business) e B2C (business to consumer), saranno numerosi gli eventi in agenda rivolti ai professionisti e agli appassionati per valorizzare la qualità del made in Italy e approfondire importanti temi di attualità settoriale.

Protagonisti indiscussi, naturalmente, i grandi chef del panorama nazionale, stellati Michelin in testa, gli imprenditori Food&Beverage e i ristoratori. Tutto ciò sarà affrontato girando attorno al perno del tema principale che quest’anno sarà la fiducia.

I protagonisti saranno suddivisi in varie aree, come: Next Cooking Lazio (cooking show a 4 mani con cuochi e prodotti del Lazio), Food Innovation (cooking show con chef stellati) ed Excellence Academy (cooking show con chef docenti di Coquis e di altre scuole di cucina di Roma), oltre alla We Love Tasting, dedicata al vino, e alla Evoo School per raccontare e far conoscere realtà riguardanti l’olio d’oliva.

Precedentemente alla manifestazione c’è stata la consegna dei premi Excellence 2019 dedicati a personaggi, eventi e aziende che si sono distinte nella promozione territoriale durante l’anno appena passato. I premi “Food Experience 2019”e “Una sala con Carattere 2019” saranno invece consegnati durante i tre giorni presso il Centro Congressi La Nuvola.

Appuntamento quindi a Excellence 2019 per scoprire i premi e i premiati della settima edizione. www.excellencemagazine.it o www.excellenceroma.it

Pizza Awards 2019 all’interno di Excellence

All’interno di Excellence 2019, per la sola giornata finale dell’11 novembre dalle 15:00 alle 17:00, si terrà anche Pizza Awards 2019, gli oscar della pizza e delle pizzerie d’Italia. Ideato da Fabio Carnevali di Mangia&Bevi in associazione, da quest’anno, con Vincenzo Pagano di Scatti di Gusto, i Pizza Awards Italia vogliono contribuire ad accendere i riflettori sulle eccellenze della pizza italiana e sui suoi più valenti rappresentanti, offrendo un giusto riconoscimento a quelle attività e quegli operatori del settore che si sono distinti durante gli ultimi 12 mesi.

Protagonista della serata e dei premi ovviamente sarà la pizza come prodotto alimentare e sarà giudicata su parametri “classici” come materie prime, impasti, condimenti e digeribilità, ma anche su fattori come tradizione, creatività, innovazione e attenzione verso diete particolari e intolleranze. 100 le pizzerie in gara provenienti da tutto lo stivale. Il panel di giurati è composto da circa 200 dei più autorevoli giornalisti gastronomici italiani con particolari competenze per il mondo della pizza, e dai più importanti esperti di pizza in Italia.

Altri elementi di giudizio saranno l’ambiente, il servizio di sala, la carta delle birre o dei vini, che saranno premiati con i riconoscimenti speciali assegnati dalla giuria tecnica, dai media partner e dagli sponsor.

Pizza Awards Italia è l’unico riconoscimento di tutta la stampa nazionale specializzata che premia un’eccellenza tutta italiana. Saranno assegnati 35 premi nelle categorie principali, oltre alla Miglior Pizza d’Italia, ci saranno i premi Miglior Pizza Tradizionale, la Miglior Pizza Contemporanea, la Miglior Nuova Apertura, la Miglior Pizza Regionale (una per ognuna delle 20 regioni). Due i premi assegnati ai migliori pizzaioli d’Italia: Miglior Pizza Chef Uomo, Miglior Pizza Chef Donna. Saranno assegnati inoltre dei premi speciali: Miglior Pizza Napoletana, Miglior Pizza Romana, Miglior Pizza Canotto, Miglior Pizza Fritta, Miglior Pizza Bio, Miglior Pizza Senza Glutine, Miglior Design, Miglior Comunicazione Digitale e Miglior Carta Vini e Birre, riconoscimento quest’ultimo assegnato in collaborazione con l’associazione Noi di Sala. www.pizzaawards.it

Mercato Mediterraneo 2019: la fiera dei prodotti agroalimentari e del mediterraneo

Dal 9 al 12 novembre il complesso della Fiera di Roma, dal quale è organizzato, apre le porte e fa ripartire Mercato Mediderraneo; per la sua terza edizione la manifestazione, da quest’anno all’interno del progetto Roma Food Exhibition, punta sulle produzioni tipiche, fusione di tradizioni, cibo e culture del Mare Nostrum in un’ottica di relazioni, scambio di idee e opportunità di business tra aziende espositrici e buyer nazionali e internazionali. Il tutto senza mai perdere di vista l’importanza di incentivare il dibattito aperto sul tema dei popoli che condividono lo stesso mare al fine di gettare nuovi basi di sviluppo e pace.

In questa edizione verranno esplorati i temi della sostenibilità, in agricoltura e non solo, le sfide del settore ittico, l’intera filiera dell’olio extravergine di oliva, i nuovi sviluppi commerciali. Non mancherà lo spazio per la formazione con seminari e master.

Il concept di Mercato Mediterraneo sarà AgroFoodMed che si svilupperà su sei importanti temi:

• OlioMed e

• Polifenolica, dedicati al prodotto chiave del paradigma della dieta mediterranea e ai suoi effetti benefici per la salute;

• VerdeMare, sulle produzioni ittiche sostenibili;

• Kaffeina, area destinata alla bevanda più amata al mondo, dove si alterneranno i racconti delle torrefazioni artigianali, compreso quello dello storico Caffè Florian di Venezia (la prima caffetteria in Italia)

• Organic, che stimolerà i consumatori sulla conoscenza dell’origine delle materie prime biologiche e sui metodi per ottenere cibi salutari;

• Fuori Casa, che prevede anche l’organizzazione del seminario “Il Cibo del Mare” con la partecipazione di oltre 150 cuochi di APCI – Associazione Professionale Cuochi Italiani.

Incontri educational, presentazioni, show-cooking, iniziative speciali completano l’offerta per gli espositori di Mercato Mediterraneo 2019. Per info e programma www.mercatomediterraneo.it

(Il Faro online)