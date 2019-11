Ostia – “Se vado ad ascoltare i cittadini- aggiunge-, la Raggi si arrabbia e mi insulta. È ora che faccia altro nella vita, perché ormai è chiaro a tutti che di fare il sindaco non è capace“.

Matteo Salvini, da Ostia, attacca il sindaco di Roma, Virginia Raggi, lanciando sui suoi canali social l’hashtag #raggidimettiti: “Vedete questo? È uno dei calcinacci che cadono dalle case popolari di Ostia. Spero solo che la mia visita di stamattina sia di stimolo a ricordarsi che esiste anche Ostia e che questo territorio fa parte della Capitale”.

Foto 3 di 3





Il leader del Carroccio fa visita anche al Centro Anziani, dove però viene contestato: “Qui Salvini non entra”. Dice il presidente del centro anziani ‘Il sommergibile’ di Ostia, dove Salvini aveva annunciato una sua visita in mattinata. “Il regolamento comunale – spiega Giuseppe Stagliano – vieta attività politica qui dentro“. “Non entra nessuno”, assicura presidiando l’ingresso.

Tanti i presenti, anche alcuni anziani rimasti fuori dai cancelli della struttura. Tra loro battute: “Oggi me sa che nun se gioca a carte“, dice uno. La replica dell’amico: “Vabbe’, però armeno con tutte ste guardie la macchina la lasciamo aperta…”.

La nota del Movimento 5 Stelle

”Abbiamo accolto Salvini ad Ostia, con un ‘Li hanno già arrestati tutti, tornatene al Papeete Beach’, in quanto quando era Ministro dell’Interno, anziché occuparsi della criminalità nel nostro municipio, passava le serate in spiaggia a bere mojito a gò gò”. Così in una nota il Gruppo del Movimento 5 Stelle del Municipio Roma X.

Che prosegue: ”L’ex Ministro, è stato accolto davvero da poche persone, considerando il personaggio mediatico, che non avendo argomenti convincenti ha parlato di passerelle sul lungomare di ponente al quale stiamo già occupando, come del resto il suo passaggio sulla Colonia Vittorio Emanuele, su cui già ci siamo espressi e provvedendo. Una Lega in netta difficoltà, di partecipazione cittadina e povera di contenuti si è vista costretta a parlare per slogan, che ormai non convincono più nessuno”.

”Salvini piuttosto si preoccupi della quantità numerosa di abbandoni di consiglieri e deputati a tutti i livelli istituzionali”, concludono i grillini.

Marsella (CasaPound): “Il prossimo sindaco pensi alle periferie”

“Da anni siamo in prima linea a Nuova Ostia nonostante gli attacchi subiti per aver difeso un quartiere abbandonato da decenni. Mi auguro che alle parole di Salvini seguano i fatti e che il prossimo sindaco di Roma si occupi di periferie e quartieri popolari”. Lo scrive in una nota Luca Marsella, consigliere di CasaPound del X Municipio, commentando la visita del leader della Lega ad Ostia di questa mattina.

(Il Faro online)