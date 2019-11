Case Erp a Fiumicino, Baccini e Coronas: “Amministrazione sorda alle richieste d’aiuto dei cittadini”

Fiumicino – “Le famiglie di via Berlinguer sono sull’orlo della disperazione, ma all’Amministrazione comunale di Fiumicino sembra non interessare. La possibilità sempre più concreta dello sfratto di centinaia di persone, infatti, sembra lasciare l’Amministrazione del tutto indifferente”, si legge in una nota diffusa da Mario Baccini e Alessio Coronas, consiglieri comunali di Fiumicino.

“Oltretutto – proseguono -, la Presidentessa del Consiglio comunale dimostra di non voler rispettare le regole: sono ben cinque i consiglieri che hanno richiesto un consiglio straordinario sulla questione e che sono stati beatamente ignorati. È incredibile come, per quest’Amministrazione, contino più dei pezzi di carta e dei metri cubi che la vita delle persone che abitano il territorio e che cercano in ogni modo di sopravvivere alle difficoltà della vita”, concludono.

(Il Faro online)