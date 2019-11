Cittadinanza onoraria a Liliana Segre, il Pd Latina ufficializza la mozione

Latina – “Abbiamo depositato ufficialmente la mozione per impegnare Sindaco e Giunta ad avviare la procedura per il conferimento della cittadinanza onoraria della città di Latina alla senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta alle persecuzioni nazi-fasciste”, dichiarano gli esponenti del gruppo del Pd in consiglio comunale Nicoletta Zuliani ed Enrico Forte.

“Sentiamo la necessità di attivare al più presto l’iter per dare un segnale di vicinanza, da parte dell’intera comunità, alla senatrice oggetto di insulti e minacce che fanno seguito alla sua proposta di istituire una commissione speciale contro l’odio, la violenza, la xenofobia. Latina vuole essere coerente con la propria storia di accoglienza ed inclusione”.

(Il Faro online)