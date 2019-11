Genova, allarme per il maltempo: impressionante tromba marina sulla città

Genova – Momenti di paura oggi per l’arrivo di una tromba marina che si è abbattuta sul porto. Al momento non si registrano feriti mentre si attende una imponente ondata di maltempo.

Tutti con lo sguardo puntato verso il porto a Genova quando dal mare si è formata una imponente tromba d’aria. Nel video l’impressionante avanzata del fenomeno che non ha fatto feriti i danni gravi. Una seconda tromba marina esucceduta dopo poco ma si è dissolta prima di toccare la costa.

La mattinata è stata segnata da pioggia, temporali e grandine in particolare sul settore centrale della regione e nel ponente genovese, Val Polcevera, Valle Scrivia e Val Bisagno.Rinviati a causa del maltempo i fuochi d’artificio organizzati in piazza De Ferrari questa sera dalla Regione, previsti per la prima teatrale del musical «Aggiungi un posto a tavola», al Carlo Felice.

Precipitazioni intense in arrivo e si riaffaccia l’allerta meteo arancione sulla Liguria. La fase di instabilità sulla Liguria porterà già a partire dal pomeriggio di oggi rovesci e temporali a partire da Ponente, con carattere di persistenza sul Centro Levante ligure. Arpal, l’Agenzia regionale per l’Ambiente, ha emanato l’allerta meteo per temporali e piogge diffuse, che sarà gialla per i bacini piccoli e medi del ponente – la zona compresa lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa e Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida – dalle 16 di oggi alle 8 di domani mattina.Sui bacini piccoli e medi del centro levante – nella zona compresa tra Ventimiglia e Noli.