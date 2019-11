Latina, Coletta: “Sì alla cittadinanza onoraria a Liliana Segre, ma anche a Sami Modiano”

Latina – “Accolgo con grande favore l’iniziativa del PD di Latina, sostenuta dai due consiglieri comunali Forte e Zuliani, di conferire la cittadinanza alla senatrice a vita Liliana Segre. Trovo che sia un modo costruttivo per riaffermare i valori su cui la nostra Repubblica si fonda”. Questo il commento del Sindaco di Latina, Damiano Coletta, sulla proposta del PD locale (leggi qui).

“Come Comune abbiamo deciso di accompagnare gli studenti di Latina in un percorso, dal titolo ‘Il futuro della memoria’, che li aiuti ad approfondire il senso del ‘fare memoria’, e cioè la sua capacità di permettere la costruzione di un futuro senza incubi”, prosegue il Sindaco.

Che aggiunge: “Un percorso che inizierà il 21 novembre, presso il Liceo Classico di Latina, giorno in cui riproporremo un incontro testimonianza con Sami Modiano, reduce dal campo di sterminio di Auschwitz, con gli studenti degli istituti superiori. E che proseguirà con l’avvio di un concorso su Primo Levi, il Viaggio della Memoria e altre iniziative”.

“Proprio per uscire dalla contingenza delle polemiche e per rafforzare il lavoro sulla Memoria che stiamo facendo credo sia importante se, insieme a Liliana Segre, riconoscessimo in consiglio comunale anche la cittadinanza a Sami Modiano, per riconoscere il valore della testimonianza, della memoria e della tolleranza”, conclude Coletta.

(Il Faro online)