Ostia Scacchi ASD è campione d’Italia Under 14 a Trento

Trento – Ostia Scacchi ASD ha vinto il Campionato Italiano U14 di scacchi a squadre promosso dalla Federazione Scacchistica Italiana, disputatosi dal 31 ottobre al 3 novembre ad Arco (Trento) all’interno dei locali del Casinò di Arco.

La XVI edizione dei Campionati Italiani a squadre U16 ha visto la partecipazione “record” di 403 giocatori e 78 squadre ed è la prima che si è svolta in Trentino-Alto Adige. La formazione U14 capitanata da Nicolò Napoli e composta da Dario Spada, Kamilla Rubinshtein, Luca Giordani e Flavio Palozza si è assicurata la vittoria della categoria U14 con un turno di anticipo arrivando a collezionare cinque vittorie su altrettanti incontri e concedendo un solo pareggio all’ultimo turno.

Il successo di Ostia Scacchi nella categoria U14 fa da eco alle vittorie maturate negli anni scorsi dall’associazione lidense nelle categorie U16 (2016), U12 (2016, 2017) e U10 (2015).

Positivo il torneo anche di tutte le altre squadre e per i giocatori di Ostia Scacchi, alcuni alla loro primissima esperienza in ambito nazionale, che hanno dimostrato tenacia e tanta voglia di migliorare e crescere in un clima di sano agonismo e divertimento. Ostia Scacchi ASD ha partecipato al Campionato Italiano a squadre U16 con otto formazioni, due per ciascuna categoria.

Il presidente di Ostia Scacchi ASD Fabio Palozza presente ad Arco ha dichiarato: “Ringrazio tutti i genitori, accompagnatori, scacchisti e ragazzi per aver reso tutto questo possibile. Oltre settanta persone si sono mosse da Ostia per raggiungere Arco dando vita a una bellissima competizione sportiva in un clima di festa e di divertimento. Complimenti a Dario, Kamilla, Luca e Flavio per il successo maturato nella categoria U14 frutto dell’allenamento e di tanta applicazione nei confronti del gioco degli scacchi. Sono orgoglioso di tutti i nostri ragazzi perché senza di loro tutto questo non sarebbe stato raggiungibile, ora però bisogna pensare ai prossimi obiettivi.”

Il Direttore Tecnico di Ostia Scacchi ASD Francesco Nassetti presente ad Arco ha dichiarato: “Sono orgoglioso del risultato dei nostri ragazzi che sono cresciuti molto e hanno dimostrato di essere i migliori nella loro categoria. Questo deve rappresentare la spinta per migliorarsi ancora in vista dei prossimi tornei e delle prossime competizioni nazionali.”

Ostia Scacchi ASD : un po’ di storia

Ostia Scacchi è una associazione sportiva dilettantistica fondata nel 2013 a Roma (Lido di Ostia) e si occupa della promozione del gioco degli scacchi a bambini e ragazzi U16.

Ostia Scacchi ASD svolge numerose attività legate al gioco degli scacchi come corsi nelle scuole pubbliche e private, corsi pomeridiani al circolo, tornei ed eventi agonistici e promozionali.

A oggi Ostia Scacchi ASD vanta oltre 200 tesserati presso la Federazione Scacchistica Italiana e istruttori di altissimo profilo tecnico tra i quali troviamo i titolati (almeno categoria di maestro FIDE) Miragha Aghayev, Nicolò Napoli, Aldo Rossi, Christian Palozza, coordinati dal Direttore Tecnico Francesco Nassetti.

Dal 2014 l’associazione è anche molto attiva in ambito internazionale con l’avvio e il consolidamento di tre gemellaggi con i circoli di scacchi di Madrid, Belgrado e Ibiza che hanno visto numerosi ragazzi di Ostia Scacchi protagonisti. Il nostro circolo è presente a Ostia in via Galli della Mantica 42/44 ed è stato

recentemente ristrutturato e può ospitare oltre 60 giocatori contemporaneamente con accessibilità per i portatori di handicap e presenta scacchi e scacchiere in legno regolamentari oltre a una piccola biblioteca scacchistica. Per saperne di più sulle attività di Ostia Scacchi vi invitiamo a visitare: Sito web, Facebook, Instagram.

