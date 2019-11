Pallavolo, le ragazze della Sud Pontino vincono il derby con Gaeta

Formia – Le ragazze della Prima Divisione Femminile della Serapo Volley Gaeta battono per 3 a 0 le ragazze della Sud Pontino Pallavolo

Serapo Volley Gaeta : Girone, Saccoccio, Paolucci (Capitano), Valeri, Porcasi, Vento, Rossini, Reale, Corelli (Libero), Jessica Mitrano (Libero), Vozzolo, Capra. Allenatore: Mirko Carnevale

Sud Pontino Pallavolo: Nunzia Mitrano, Grossi, Viola (Libero), Parrotta, Di Matteo (Capitano), Di Russo, Tomao, Lombardi.

Arbitro: Erika La Rocca di Latina

Parziali: 25 -6, 25 -14, 25 – 8

Se si guarda al risultato in senso stretto, le ragazze della Sud Pontino Pallavolo hanno perso contro la ben più quotata Serapo Volley Gaeta nella prima partita di campionato della Prima Divisione femminile, che è anche il derbissimo che è tra le due città di Formia e Gaeta, da sempre amiche – nemiche per la loro storia secolare.

Invece è stato un derby tra i più tranquilli in assoluto quello che si è giocato al Palamarina di Serapo. Si diceva pocanzi sul risultato: le ragazze formiane, guidate in campo dalla sempre bravissima allenatrice Nunzia Mitrano, che in questa occasione ha anche giocato, una sorta di allenatrice – giocatrice di indubbia esperienza e di tecnica e grinta sopraffina, ha guidato le sue ragazze con molta maestria, nonostante che le avversarie gaetane hanno fatto valere la loro superiorità tecnica e numerica (le formiane erano soltanto in otto) giocando una pallavolo molto veloce tanto che spesso facevano direttamente dei punti con una battuta molto tesa e precisa.

Le formiane, in particolare le più giovani, devono ancora imparare le malizie della partita, ma comunque molte di loro, che giocano in diversi campionati giovanili, stanno comunque assimilando le direttive che la bravissima Mitrano come allenatrice riesce a trasmettere loro durante gli allenamenti.

Tra le formiane come al solito la Parrotta e una Rosanna Grossi riescono ad emergere sempre anche nelle situazioni più difficili, anche in set come il primo giocato tra le mura del palazzetto gaetano che ha visto le ragazze locali fare veramente una buona, anzi ottima pallavolo. Anche in questo caso le azzurre della Sud Pontino Pallavolo miglioreranno partita dopo partita per poter poi vincere la prima appena possibile.

(Il Faro on line)