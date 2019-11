Panico nella notte a Roma, ultras della Lazio accoltellano uno scozzese e un tedesco

Roma – Notte di sangue e paura nella Capitale, dove uno scozzese e un tedesco (entrambi sarebbero tifosi del Celtic di Glasgow), sono stati accoltellati nella zona del centro storico da un gruppo di ultras della Lazio (composto da sette o otto persone) che si sono dileguati subito dopo l’aggressione.

Come riporta l’Adnkronos, secondo quanto emerso da fonti investigative, in entrambi i casi gli aggressori avrebbero colpito a caso, unicamente per l’accento inglese delle vittime. I due, che non è stato accertato se si conoscano, non sono stati feriti gravemente.

Questa sera è in programma allo stadio Olimpico la partita di Europa League tra Lazio e Celtic e i tifosi della squadra ospite sono già arrivati nella Capitale: ben 9 mila i biglietti venduti ai supporters della squadra di Glasgow.

La tensione è alta soprattutto in considerazione di quanto accaduto con gli striscioni antifascisti da una parte e i cori razzisti dall’altra durante il match di andata.

Nelle scorse ore, i due accoltellamenti, entrambi riconducibili secondo i poliziotti impegnati in strada, agli ambienti ultras della Lazio.

Il piano sicurezza della Questura

Al match di Europa League è prevista la presenza di 25.000 spettatori di cui 9 mila tifosi scozzesi. I cancelli d’ingresso saranno aperti alle ore 15.00 per il settore ospiti, Curva Sud e Monte Mario, mentre alle 16.30 gli altri settori. I settori Curva Nord, Distinti Sud e Sud Ovest resteranno chiusi.

E’ stata diffusa una brochure informativa per i supporters del Celtic che giungeranno in città, consultabile via web. Predisposti dei punti di intercettamento e indirizzamento per i tifosi non organizzati in avvicinamento in forma isolata allo Stadio Olimpico.

Dalle 14.00 sarà presente un punto di raccolta per i tifosi ospiti in Piazzale delle Canestre da dove con i pullman Atac saranno trasferiti allo stadio Olimpico.

Previsto lo sgombero di tutti i veicoli in sosta, compresi motocicli, ciclomotori, parcheggi taxi nelle a partire da 5 ore precedenti l’inizio dell’evento fino a cessate esigenze nelle vie limitrofe dello stadio olimpico e nelle aree XVII Olimpiade e Lungotevere della Vittoria.

Interdizione al traffico veicolare dalle ore 16.00 ad esclusione dei veicoli di soccorso, di pronto intervento e mezzi di trasporto pubblico fino a cessate esigenze e comunque previe indicazioni del Dirigente del servizio dell’Ordine Pubblico.

Dalle ore 19.00 di oggi e sino alle ore 07.00 del giorno 8 nelle aree del centro storico e in Piazzale delle Canestre sarà vietata la vendita per asporto ed il trasporto di bevande in bottiglie o contenitori di vetro, ad eccezione di generi alimentari di prima necessità confezionati esclusivamente in vetro.

Lo stesso divieto sarà vigente da 3 ore prima dell’inizio e sino a 2 ore dopo il termine dell’incontro, nella zona dello stadio Olimpico e nelle vie prospicenti – limitazioni estese per l’occasione alle aree del Tridente, in viale delle Magnolie e in Piazzale delle Canestre ed ai bar presenti all’interno di Villa Borghese.

Una task force composta da Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia di Roma Capitale vigilerà sul rispetto delle ordinanze prefettizie e sulla presenza di bagarini, parcheggiatori e venditori abusivi.

(Il Faro online)