Stazione di Ladispoli, Mollica Graziano e Ardita: “Lavori conclusi con successo”

Ladispoli – “Possiamo dire archiviata con successo anche questa esperienza“. Così l’assessore Amelia Mollica Graziano ed il consigliere comunale delegato ai rapporti con Rfi e pendolari Giovanni Ardita commentano l’esito positivo dei lavori svolti sulla tratta FL5 e che ha visto la stazione di Ladispoli fare da capolinea, nei giorni scorsi, per i treni e i bus sostitutivi sulla tratta Roma – Civitavecchia.

“C’è stato un grande lavoro di squadra da parte di tutti e a tutti i livelli. Nulla sarebbe stato lasciato al caso, come era già emerso nella riunione organizzativa tenutasi in Regione. Ringraziamo Trenitalia e Rfi per accolto la nostra richiesta di far partire i bus sostitutivi nel piazzale adiacente alla stazione, in questo modo grazie all’intervento e la collaborazione efficace della Polizia Locale, Protezione Civile e Guardie zoofile Fare Ambiente abbiamo contenuto il disagio ai pendolari. Il nostro ringraziamento va in particolare alla Polizia Locale, ai Volontari della Protezione Civile Comunale e ai Volontari di Fare Ambiente – concludono Mollica Graziano e Ardita – per il supporto logistico dato ai pendolari che uscivano dalla nostra stazione e si dirigevano a prendere il bus e viceversa. Sono stati operativi sempre, impeccabili anche sotto il diluvio. Grazie per il grande lavoro svolto”.

(Il Faro online)