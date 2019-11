Terremoto 4.4 all’Aquila: scossa avvertita anche a Roma e sul litorale

Roma - Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 4.4, è stata registrata alle 18.35 in Italia centrale, a 5 km a sud-est di Balsorano (AQ), a una profondità di 14 km. La scossa è stata avvertita anche in alcune zone di Roma, a Sora e a Pescosolido.

Sul profilo Twitter della Protezione civile si legge che ci sono "verifiche in corso". Mentre in un post i Vigili del Fuoco fanno sapere che per ora sono "arrivate alle sale operative soltanto richieste di informazioni".

(Il Faro online)