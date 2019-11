Santa Marinella – Alba di paura sul litorale romano, dove, intorno alle 5.00 del mattino, si è abbattuta una tromba d’aria. Il tornando ha colpito la cittadina di Santa Marinella. Danneggiate le barche del porto e un edificio.

Foto 2 di 2



Si registrano danni soprattutto alle imbarcazioni in rimessa in una zona del porto, ribaltate dalla furia del vento. In città, il tornado ha rotto e scoperchiato la guaina posta a copertura dell’Oratorio di S. Giuseppe.

I Vigili del Fuoco hanno rimosso con l’ausilio dell’autoscala, le porzioni di guaina pericolanti e messo in sicurezza l’area. Sul posto anche Polizia Locale.

(Il Faro online)