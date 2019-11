Alla farmacia S. Maria Goretti di Nettuno una giornata con la Croce Rossa

Nettuno – Sabato 9 novembre 2019, la farmacia Santa Maria Goretti di Nettuno ospita la Croce Rossa comitato Nettino-Anzio.

Oltre alle consuete ed importanti iniziative della Croce Rossa di divulgazione di notizie sulla salute e la prevenzione, misurazione di pressione e glicemia, per tutta la giornata si svolgeranno eventi per bambini e soprattutto la dimostrazione di rianimazione cardio polmonare Bls e due lezioni informative sulle manovre salvavita pediatriche.

Perché è importante partecipare e divulgare? Perché dedicare cinque minuti all’ascolto di tali informazioni può salvare una vita ed oggi sarebbe auspicabile che in ogni famiglia o comunità ci sia almeno una persona in grado di intervenire in situazioni d’emergenza come queste.

Il programma della giornata

A partire dalle ore 10:

– conosciamo la CRI, divulgazione delle nostre attività;

– misurazione della pressione;

– misurazione della glicemia;

– dimostrazioni di rianimazione cardiopolmonare Bls;

– truccabimbi;

– sicurezza stradale per ragazzi e adulti con percorsi con occhiali alcolemici;

– percorsi stradali per bambini.

Ore 11.00 e ore 16.00: lezione informativa manovre salvavita pediatriche

(Il Faro online)