Cavalieri dell’Ordine di Vittorio Veneto, ecco l’elenco dei cittadini di Minturno

Minturno – In vista delle cerimonie per la Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, in programma a Minturno e Frazioni domenica 10 novembre, l’Ufficio Relazioni Esterne del Comune ha deciso di rendere noti gli elenchi dei 181 concittadini che furono nominati Cavalieri dell’Ordine di Vittorio Veneto (in base all’art. 2 della Legge n. 263/1968), dei 17 insigniti della Medaglia ricordo in oro (art. 1 della stessa Legge) e dei 20 decorati al Valor Militare nella Prima Guerra Mondiale (1915-18).

“Il diffondere questi dati – dichiara il sindaco Gerardo Stefanelli – rappresenta un modo significativo per ricordare tanti giovani del nostro comprensorio che combatterono, un secolo fa, per realizzare un grande progetto: dar vita ad un’Italia unita, libera ed indipendente.

Attraverso i nomi di persone che ebbero una decorazione, intendiamo commemorare tutti quei militari che si immolarono per la Patria, servendola con impegno, onore, coraggio e disciplina. Resta scolpita, nella nostra memoria, la stoica prova di molti concittadini impegnati nel primo conflitto mondiale. La pubblicazione di queste notizie si deve alla preziosa disponibilità del Tenente Colonnello Carlo Venditti, Capo della 5^ Sezione del Servizio Ricompense ed Onorificenze della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa. Un ringraziamento va al dottor Antonio Lepone, Addetto alle Relazioni Esterne del Comune, per il costante impegno nell’aggiornamento dei dati storico-militari.”

“Le ricerche e i contatti con la quinta Sezione del Ministero della Difesa – conclude il Sindaco – hanno permesso di integrare la documentazione posseduta dal Municipio e di accertare anche il conferimento di onorificenze-ricompense nei confronti di 6 militari di Minturno-Scauri, impegnati nella Guerra di Spagna (1936-39) e nel secondo conflitto mondiale (1940-45). Si tratta di notizie utili a ricostruire vicende e storie di conterranei, schierati su vari fronti.”

Riportiamo qui i Cavalieri e i decorati della Prima Guerra Mondiale di Minturno e qui i Decorati della Seconda Guerra Mondiale di Minturno

