Roma – Domani 9 novembre “Sport in Piazza”, l’evento di sport per tutti che rientra nel progetto “Coni e Regione, Compagni di Sport”, farà tappa a Roma per la terza volta nel 2019 .

Dopo Parco Schuster a San Paolo e la tappa di Casalotti, stavolta il villaggio multisportivo allestito dal CONI Lazio arriva nel Municipio IV. Sabato 9, dalle 10 alle 18, saranno due le aree verdi dove i cittadini potranno praticare sport gratuitamente, assistiti dagli istruttori qualificati delle Federazioni sportive, dell’Uisp di Roma e delle associazioni sportive del territorio coinvolte nell’evento.

Grazie alla stretta collaborazione con l’amministrazione municipale, le due aree dove sarà allestito il villaggio saranno Parco Filippo Meda (Via Filippo Meda) e il playground costruito dal CONI nel 2018 all’interno di Parco Cicogna (via Furio Cicogna).

Durante l’arco della giornata, nelle due aree si potranno praticare pallacanestro, ginnastica, karate, scherma, scacchi, tiro a segno, canottaggio, parkour, pugilato, capoeira, pattinaggio e danza sportiva. Saranno centinaia i giovani atleti delle società sportive del territorio che prenderanno parte alle diverse attività insieme ai cittadini che, avranno l’occasione di trascorrere una giornata all’insegna dello sport e della socializzazione.

(Il Faro on line)