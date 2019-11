Fiumicino, Silvestroni: “Stefano Costa aderisce a Fratelli d’Italia”

Fiumicino – “E’ con grande piacere – dichiara il Presidente della Federazione dei Circoli di FdI della Provincia di Roma On. Marco Silvestroni – che annuncio l’ingresso in Fratelli D’Italia del Consigliere Comunale di Fiumicino Stefano Costa. Rivolgo a Lui ed a tutti i nostri dirigenti locali un augurio di buon lavoro per continuare a far crescere il nostro partito in questa importantissima Città del litorale romano”.

“Con Stefano Costa – aggiunge il dirigente provinciale di FdI Anselmo Tomaino – avremo finalmente l’opportunità di veder rappresentate, anche in Consiglio Comunale, le idee e le iniziative che il partito locale sta proponendo a favore del nostro territorio.

Costa rappresenta un valore aggiunto importante per Fratelli d’Italia che continuerà a lavorare per riportare, anche a Fiumicino, il centro destra unito al Governo della Nostra Città”.