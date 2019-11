Fondi per la pista ciclabile a Fiumicino, Caroccia: “Un risultato importantissimo”

Fiumicino – “Sono molto soddisfatto dello stanziamento di 4 milioni di euro da parte della Regione Lazio al Comune di Fiumicino per la realizzazione di 15 chilometri di pista ciclabile lungo l’argine del Tevere per collegare il nostro comune con Roma Capitale”. Lo dichiara l’assessore ai lavori pubblici Angelo Caroccia.

“Questo stanziamento – spiega – rientra in un progetto ben più ampio di realizzazione di un corridoio tirrenico da Roma fino alla Liguria. Ma per noi rappresenta un risultato importantissimo, perché ci permette di unire la pista ciclabile di Parco Leonardo con quella della Magliana a Roma e bonificare un’area bellissima del territorio”.

“Proseguirà in questo modo l’impegno che questa Amministrazione sta mettendo per fare di Fiumicino il Comune più ciclabile del Lazio, impegno – conclude Caroccia – riconosciuto anche di recente con l’aggiudicazione del secondo premio agli Urban Award 2019 per gli interventi realizzati sulla mobilità sostenibile”.

“Nei prossimi giorni partiranno anche i lavori di continuazione del tracciato della pista ciclabile di Parco Leonardo dall’attuale punto di arrivo sulla via Portuense, fino al centro abitato di Parco Leonardo” .