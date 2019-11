Invernale Roma, week end a vela sul litorale romano

Fiumicino – Riprendono questo fine settimana le attività sportive del Circolo Velico Fiumicino nell’ambito del Campionato Invernale di Roma che, a fine settimana alterni, proseguirà fino a metà marzo.

Dopo la prima giornata, annullata per maltempo, domenica 10 novembre si scende in acqua per la prima prova dell’edizione 2019-2020 che vede impegnate oltre 80 imbarcazioni, circa 800 persone, in quello che prosegue ad essere il campionato invernale di vela con il maggior numero di partecipanti mai disputato sotto l’egida della Federazione Italiana Vela.

Sabato 9 novembre, alle 17.00, gli equipaggi e tutti gli appassionati di vela sono invitati a partecipare al primo incontro gratuito di approfondimento sul tema “Sistemi di stazza IRC-ORC e sulle novità nel mondo della vela d’altura” individuate dalla Federazione Internazionale della vela all’ultima Annual General Meeting che si è conclusa pochi giorni fa alle Bermuda. A parlare sarà Riccardo Provini, referente tecnico dell’Unione Vela d’altura Italiana. A questo seguiranno degli approfondimenti tecnici sulla “tecnica e strategia di regata” e su “Navigazione e manovre con lo spinnaker“.

Domenica mattina, come da programma, è invece prevista la regata velica sul campo di regata posizionato lungo la costa di Ostia e Fiumicino. Tre i raggruppamenti previsti: “Regata”, “Crociera” e “Vele bianche”.

Più di trenta sono le imbarcazioni inserite nel gruppo “Regata“, quello adatto ai velisti più esperti, che vede fra i favoriti Mart d’Est di Edoardo Lepre e Geex di Angelo Lobinu. Gli darà filo da torcere No Fix di Carlo Colabucci, già laureato Armatore dell’anno CVF 2019 e vincitore del Trofeo Città di Fiumicino nella passata edizione. Nel gruppo Crociera dovrà difendere il podio Lysithea di Roberto Bocci e Ummagumma di Antonio Stellato, ma fra gli altri trenta concorrenti in gara troveranno sicuramente altre imbarcazioni che punteranno la vetta della classifica. Ci sarà in acqua anche Nicola Borsò, inossidabile Armatore con la gloriosa barca NAT un One Tonner che ha segnato la storia della vela d’altura italiana.

Sono venti, invece, le new entry iscritte nella categoria “vele bianche“, con armatori diportisti desiderosi di provare l’esperienza della regata, con un primo e semplice approccio alla vela sportiva. E’ questa la categoria che si adatta bene a chi ha frequentato a da poco una scuola vela e desidera perfezionare le proprie capacità di manovra e conduzione.

Come di consueto, a termine regata, il Circolo Velico Fiumicino ospiterà presso la sua sede un crew party per tutti i partecipanti: un momento per stare insieme e rivedere le immagini della regata appena disputata attraverso il quale il Circolo Velico Fiumicino vuole dare anche un messaggio forte a tutti i regatanti e appassionati di mare: eliminiamo la plastica monouso e utilizziamo prodotti biodegradabili o riutilizzabili. Durante il #Plasticfree crew party, infatti, vengono utilizzare stoviglie compostabili o riutilizzabili. Un segnale importante che già durante il primo party è stato particolarmente apprezzato dai partecipanti.

Tutti gli aggiornamenti sul campionato si trovano sul sito ufficiale:

www.cvfiumicino.org

(Il Faro on line)