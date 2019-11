Ladispoli, al quartiere Miami presto un nuovo impianto di illuminazione pubblica

Ladispoli – “Molto spesso, tramite la nostra delegata Barbara Migliazza ma anche dal Comitato di quartiere, abbiamo ricevuto segnalazioni circa il malfunzionamento dell’impianto di illuminazione del Miami. Nonostante la ditta appaltante il servizio di manutenzione intervenga prontamente per riattivare le linee, vi sono alcuni guasti che non possono essere trattati come lavori ordinari e che necessitano di interventi radicali, vista l’obsolescenza della rete.

Con queste parole l’assessore ai lavori pubblici, Veronica De Santis, ha annunciato l’imminente avvio di importanti interventi nel quartiere periferico della città.

“Durante questi 2 anni – prosegue l’assessore De Santis – abbiamo rimosso diversi pali potenzialmente pericolosi, senza però avere la possibilità di reintegrarli. Queste problematiche richiedevano uno stanziamento di risorse aggiuntive, che il nostro Ente purtroppo non ha potuto prevedere, a causa dei noti problemi di bilancio”.

“Grazie però al ‘Decreto Crescita’ (DL 34/19), il Ministero per lo Sviluppo Economico ha assegnato ad i comuni dei contributi, utilizzabili, tra l’altro, per l’efficientamento della pubblica illuminazione – aggiunge -. Cosicchè l’Amministrazione, di concerto con l’Uff. Manutenzioni, ha ritenuto opportuno investire tali fondi per il re-lamping di una parte del quartiere Miami, ricompresa fra Via California, Via Luisiana, Via Georgia, Via Florida e Via Nevada”.

“La procedura di gara è terminata, quindi, a breve, i cittadini del Miami avranno finalmente un impianto efficiente, che potrà garantire maggiore sicurezza. Continua l’impegno dell’Amministrazione Grando per l’attuazione delle linee del programma elettorale”, conclude l’assessore.

(Il Faro online)