Ostia, una corona di fiori in via Celli in ricordo dei pompieri morti ad Alessandria

Ostia – Nel giorno in cui si celebrano i funerali dei tre pompieri travolti da un’espolsione ad Alessandria (leggi qui), il presidente e il vicepresidente della Confcommercio Ostia, Armando Vitali e Claudio Grieco, depongono una corona di fiori presso la caserma dei Vigili del Fuoco di via Celli in ricordo dei pompieri scomparsi.

(Il Faro online)