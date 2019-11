Sicurezza, a Nettuno installate nuove telecamere nella zona della Stazione Ferroviaria

Nettuno – E’ in fase di completamento l’installazione di venti postazioni di videosorveglianza dislocate sul territorio comunale. Un progetto che punta a rendere più sicuro il territorio comunale e anche a contrastare il fenomeno delle discariche abusive con il posizionamento delle videocamere mobili in punti sensibili della città.

Una postazione, ieri mattina, è stata installata anche presso la zona della Stazione Ferroviaria di Nettuno, punto nevralgico dove spesso si sono verificati episodi che hanno necessitato l’intervento delle forze dell’ordine, e dove è presentate anche una delle isole ecologiche del centro.

Il nuovo sistema di videosorveglianza prevede due punti di visione, uno presso gli uffici del settore ambiente del Comune di Nettuno, l’altro presso la Sala Operativa sita presso il Comando della Polizia Locale.

Delle venti postazioni totali che saranno installate, alcune saranno fisse e posizionate presso gli impianti dell’illuminazione pubblica, mentre altre saranno dotate di pannelli fotovoltaici e potranno essere posizionate in qualunque zona della città, specialmente quelle periferiche.

“L’installazione di queste telecamere, e di quella presso la Stazione Ferroviaria di Nettuno – spiega l’Assessore alla Sicurezza Marco Roda – rappresentano un primo passo verso la pianificazione completa del territorio e permetteranno ai cittadini di vivere in maniera più serena e sicura, anche in quelle zone che fino ad oggi sono state interessati da episodi di microcriminalità. A questo si aggiunge il rispetto della legalità per quello che riguarda il corretto conferimento dei rifiuti con i trasgressori che saranno videosegnalati e multati”.

