Vigili del fuoco, il 15 novembre sciopero generale

Roma – Cgil, Cisl e Uil dei Vigili del Fuoco hanno indetto lo sciopero generale della categoria per il 15 novembre e organizzato, per la mattinata della stessa giornata, una manifestazione nazionale in piazza Montecitorio e presidi in tutte le Prefetture del Paese.

“Le iniziative messe in campo – spiegano in una nota congiunta – sono scaturite dalla vertenza unitaria di giugno scorso con cui abbiamo rappresentato ai governi le problematiche che coinvolgono i Vigili del fuoco e il servizio da assicurare alla cittadinanza”.

“In particolare, abbiamo richiesto una valorizzazione effettiva dal punto di vista retributivo e previdenziale del lavoro dei Vigili del Fuoco; una maggior tutela e garanzia degli infortuni e delle malattie professionali tipiche del lavoro; un riconoscimento reale della loro specificità e dell’alta professionalità; risorse adeguate per il rinnovo del contratto di lavoro e potenziamento degli organici del Corpo Nazionale finalizzato a diffondere il servizio sul territorio e a tutela della sicurezza dei Vigili del Fuoco”.

“Poiché queste risposte non trovano il giusto riscontro nella legge di bilancio in discussione in Parlamento – conclude la nota – Cgil, Cisl e Uil Vigili del Fuoco sono costrette a far sentire il grido di dolore dei Vigili del Fuoco a tutti i cittadini e a tutti i rappresentati del popolo in Parlamento”.

(Il Faro online)