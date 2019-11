Ardea, il Sindaco ordina la bonifica di Via Monte Lupo e Via Pavia

Ardea – La campagna di Ardea e non solo, visto che anche i luoghi urbani della città, sono spesso usati come discariche abusive da persone incivili, sta diventando sempre più una discarica a cielo aperto. Molte sono le segnalazioni dei cittadini che lamentano l’abbandono nelle strade, asfaltate e non, così come vicino ai fossi che sfociano nel litorale romano di Ardea, di materiali di scarto di ogni tipo, spesso, altamente inquinanti.

Urge un intervento deciso e continuativo di sorveglianza delle aree soggette a tali maltrattamenti ambientali. A tal proposito il Sindaco Mario Savarese è intervenuto in merito e sta prendendo provvedimenti per frenare la dilagante inciviltà di alcuni residenti e non del territorio rutulo.

“Ho ordinato la bonifica – dichiara Savarese – e la chiusura di via Pavia, di via Monti del lupo e di altri luoghi dove tipicamente insorgono discariche per criminoso abbandono di rifiuti. In particolare via Pavia e via Monti del Lupo saranno interdette alle auto almeno fino all’installazione di “fototrappole” celate che ci consentiranno di identificare i malfattori. Le persone individuate saranno denunciate penalmente. Mi scuso con i cittadini residenti che per qualche tempo subiranno disagio nei tratti di strade interdetti alle auto“.

(Il Faro online)