Fiumicino Half Marathon 2019, il percorso della gara: strade chiuse e deviazioni

Fiumicino – “Domani 10 novembre 2019 si svolgerà a Fiumicino la diciassettesima edizione della Half Marathon, organizzata dall’Ascd Isola Sacra e patrocinata dal Comune”. Lo dichiara l’assessore allo Sport Paolo Calicchio.

“La gara podistica – aggiunge – prevede due competizioni di 10 e 21 km con partenza alle 9.30 al palazzetto dello Sport di viale Danubio e attraversamento delle principali strade di Isola sacra”.

“Le nostre maratone – conclude Calicchio – stanno avendo sempre un maggiore successo, per l’ottima organizzazione e i percorsi e i tempi d’attesa ben ragionati. Sempre più fiumicinesi si stanno avvicinando a una qualità della vita migliore, data da una sana alimentazione e appunto dallo sport. L’Half Marathon è un appuntamento da non perdere, pertanto invito tutti i cittadini e le cittadine di Fiumicino a parteciparvi, anche solo assistendo alle partenze e agli arrivi degli atleti in gara”. Di seguito il percorso della gara che interesserà le strade di Isola Sacra.

(Il Faro online)