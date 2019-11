Grando: “Cambiamento epocale per l’anagrafe di Ladispoli”

Ladispoli – Cambiamento epocale per i servizi anagrafici del Comune di Ladispoli. Nelle prossime settimane prenderà il via il nuovo servizio di prenotazione online per usufruire dei servizi anagrafici. Quindi non si faranno più le file prima dell’apertura degli uffici, si arriverà direttamente con il numero di prenotazione allo sportello.

“Questo che stiamo per attivare, è un importante ed innovativo servizio al cittadino – spiega il sindaco Alessandro Grando – a breve diremo addio alle lunghe file fuori dall’anagrafe e i cittadini non dovranno più recarsi fuori agli uffici fin dalle prime ore del mattino per accaparrarsi il numeretto. Approfitto dell’occasione per ringraziare tutti i dipendenti dell’Ufficio Anagrafico che svolgono quotidianamente una grande mole di lavoro con efficienza e professionalità”.

Dello stesso avviso l’Assessore ai Servizi Anagrafici, Francesca Lazzeri che sottolinea come “Tutte le pratiche verranno fatte solo su prenotazione, si potrà arrivare pochi minuti prima e non si sarà più costretti alle file estenuanti. La prenotazione si farà ovviamente online, previa registrazione sul sito del Comune, e per tutti quegli utenti che non sono in grado o non sono in possesso di un dispositivo computerizzato sarà possibile rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico che provvederà a fornire tutte le informazioni e aiuterà gli utenti ad effettuare la prenotazione”.