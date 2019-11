di FABIO BERETTA

Roma – “Nessuno, per quanto sia ferito dal male, è condannato su questa terra ad essere per sempre separato da Dio. In maniera spesso misteriosa ma reale il Signore apre nei cuori nuovi spiragli, desideri di verità, di bene e di bellezza, che fanno spazio all’evangelizzazione”.

Nel giorno in cui tutta la Chiesa celebra l’anniversario della dedicazione della basilica lateranense, il più antico tempio cristiano del mondo (voluto dall’imperatore Costantino dopo la vittoria su Massenzio), Papa Francesco lascia il Vaticano per celebrare la messa proprio nella Cattedrale di Roma, San Giovanni in Laterano.

Al suo arrivo, prima dell’ingresso nella chiesa del Laterano, per la celebrazione della Santa Messa, il Papa sosta brevemente sul Sagrato presso la lapide commemorativa in onore delle vittime della povertà, dando così inizio ufficialmente alla terza Giornata Mondiale dei Poveri che si articolerà in diversi momenti che culmineranno nella celebrazione della Santa Messa di domenica 17 novembre nella basilica di San Pietro.

Il Pontefice indossa, per la prima volta, una casula cucita dalle suore di un monastero romano il cui decoro riprende la croce dell’abside lateranense, con il battesimo di san Giovanni Battista, la Fenice, la palma con i datteri.

I lettori proclamano la Parola di Dio da un nuovo ambone, realizzato in marmo, riutilizzando un antico pluteo della basilica costantiniana, ha la forma tipica dell’ambone romano; nel prospetto laterale sono riprodotti lo stemma del Santo Padre e quello del cardinale vicario.

Per l’ambone, firmato da Arte Poli di Verona, è stato utilizzato lo stesso stile già presente nell’altare e nella cattedra papale.

Durante la celebrazione è esposto, per la prima volta, anche un nuovo crocifisso in lamina dorata, che riprende quello di Nicola di Guardiagrele del 1451. Durante la liturgia anche preghiere rinnovate e una musica di nuova composizione per i testi cantati della Messa.

I brani vengono eseguiti da un coro composto da seminaristi del Pontificio Seminario Romano Maggiore, dell’Almo Collegio Capranica e del Collegio Diocesano Redemptoris Mater, diretti dal maestro Nikolay Bogatzky, organista Giandomenico Piermarini. Ad assistere alla funzione, tra gli altri, anche il sindaco di Roma, Virginia Raggi.

Fecondare i deserti dei cuori

Nella sua omelia, il Papa riflette su tre versetti affinché possano essere “oggetto di meditazione e di preghiera”. Il è indirizzato a tutti, a tutta la comunità diocesana di Roma, ed è tratto dal Salmo responsoriale: “Un fiume e i suoi canali rallegrano la città di Dio”.

Per Bergolio, infatti, i cristiani della Capitale “sono come il fiume che scaturisce dal tempio: portano una Parola di vita e di speranza capace di fecondare i deserti dei cuori”. “L’importante – avverte – è che il corso d’acqua esca dal tempio e si diriga verso terre dall’aspetto ostile”.

Infatti, “la città non può che rallegrarsi quando vede i cristiani diventare annunciatori gioiosi, determinati a condividere con gli altri i tesori della Parola di Dio e a darsi da fare per il bene comune”. Da qui l’invito a tenere orecchio teso per ascoltare il grido dei poveri

Che la Madre Chiesa di Roma possa sperimentare la consolazione di vedere ancora una volta l’obbedienza e il coraggio dei suoi figli, pieni di entusiasmo per questa nuova stagione di evangelizzazione. Incontrare gli altri, entrare in dialogo con loro, ascoltarli con umiltà, gratuità e povertà di cuore… Vi invito a vivere tutto questo non come uno sforzo gravoso, ma con una leggerezza spirituale: invece di farsi prendere da ansie di prestazione, è più importante allargare la percezione per cogliere la presenza e l’azione di Dio nella città. È una contemplazione che nasce dall’amore.

La missione dei parroci

Poi si rivolge ai parroci di Roma, ai quali il Pontefice dedica un versetto della Prima Lettera ai Corinzi: “Nessuno può porre un fondamento diverso da quello che già vi si trova, che è Gesù Cristo”.

“Questo è il vostro compito – sottolinea il Papa -, il cuore del vostro ministero: aiutare la comunità a stare sempre ai piedi del Signore per ascoltarne la Parola; tenerla lontana da ogni mondanità, dai cattivi compromessi; custodire il fondamento e la radice santa dell’edificio spirituale; difenderla dai lupi rapaci, da chi vorrebbe farla deviare dalla via del Vangelo”.

E avverte: “Siate ben consapevoli che qualsiasi altra idea o realtà volessimo porre a fondamento della Chiesa al posto del Vangelo, potrebbe forse garantirci più successo, magari gratificazioni immediate, ma comporterebbe inevitabilmente il crollo di tutto l’edificio spirituale!”.

E confida: “Da quando sono Vescovo di Roma ho conosciuto più da vicino molti di voi: ho ammirato la fede e l’amore per il Signore, la vicinanza alle persone e la generosità nella cura dei poveri. Conoscete i quartieri della città come nessun’altro e custodite nel cuore i volti, i sorrisi e le lacrime di tanta gente. Avete messo da parte contrapposizioni ideologiche e protagonismi personali per fare spazio a quello che Dio vi chiede”.

Il realismo di chi ha i piedi per terra e sa “come vanno le cose di questo mondo” non vi ha impedito di volare in alto con il Signore e di sognare in grande. Dio vi benedica. Che sia la gioia dell’intimità con Lui la ricompensa più vera per tutto il bene che fate quotidianamente.

(Il Faro online) – Foto © Vatican Media