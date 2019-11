Masi e Malara: “Pendolari della Roma-Lido disperati e inascoltati”

Ostia – “La gestione targata Zingaretti-Raggi ha dato il colpo di grazia alla Roma-Lido, già tra le peggiori tratte d’Italia. I disservizi che i pendolari denunciano ogni giorno passano ormai nell’indifferenza generale del governo della Capitale e della Regione Lazio”, dichiarano in una nota congiunta il capogruppo di Fratelli d’Italia Pietro Malara e il consigliere del X Municipio Mariacristina Masi.

“Fratelli d’Italia, grazie al capogruppo in Regione Fabrizio Ghera – continuano -, ha chiesto di fare chiarezza sul futuro della linea già da questa estate, ma siamo ancora in attesa di un riscontro. La verità è che ci sono stati, in questi ultimi anni, solo annunci e proclami, senza un’idea chiara su come affrontare le problematiche che affliggono la linea che collega Roma al suo mare. Su tutto questo il Sindaco di Roma è stato in silenzio e ha subito le decisioni della Regione senza proferire parola. Chi governa il Municipio X, come sempre, si è disinteressato del problema per il solito rimpallo di responsabilità che viene utilizzato ormai come giustificazione dell’inerzia su tutto”.

“Abbiamo intenzione di insistere, a tutti i livelli, affinché i disagi dei cittadini che usufruiscono della Roma Lido tornino in primo piano nell’agenda della politica della Capitale. Sono pronti atti in merito che ci auguriamo possano essere condivisi da tutte le forze politiche e continueremo a portare avanti la battaglia insieme a Comitati e cittadini“, concludono Masi e Malara.

(Il Faro online)