Ostiamare, Damiano Lazzeri: “Con la Turris ci faremo trovare pronti”

Ostia – Meno uno la Turris. Con il fiato sul collo di una Ostiamare che vuole prendere il volo. Anche se il campionato è solo appena cominciato. Un ottimo inizio allora per i biancoviola, che secondi in classifica, attendono proprio la Turris all’Anco Marzio. 22 punti per la squadra di Mister Fabiano e 23 per quella di Scudieri.

Già uno scontro al vertice domani pomeriggio a Ostia. Sei vittorie consecutive proiettano i lidensi nelle cime alte del Girone G, prenotando un campionato difficile ma entusiasmante. A parlare della partita del 10 novembre è un giovane di grande talento. Il fantasista dell’attacco dei Gabbiani. Proveniente dal settore giovanile e in prima squadra da due anni. Massima fiducia a Damiano Lazzeri. Felice del suo torneo e quello dei compagni di squadra chiarisce: “Contenti per questo splendido inizio di campionato. Arriviamo alla sfida con la Turris secondi in classifica e avanti ai nostro prossimi avversari”. Il sorpasso sui campani è arrivato domenica scorsa ad Aprilia, quando il team biancoviola ha collezionato un’altra gioia preziosa: “Un grande gruppo e una intesa importante tra noi. Giovani e grandi”.

E tra i giovani e classe 2001 c’è proprio lui. E lo scorso anno appena arrivato in prima squadra non si approcciava troppo con i veterani del gruppo, a differenza di quest’anno che Damiano si è ambientato nella massima serie: “Non avevo tanta confidenza con i grandi lo scorso anno – sottolinea come riportato dall’Ufficio Stampa dell’Ostiamare – quest’anno mi sento più vicino ai veterani. Mi sento di più a mio agio e ci danno tanti consigli e suggerimenti”. Una squadra affiata l’Ostiamare. Dentro e fuori dal campo, come storicamente dimostrato: “Mi stanno insegnando tanto”.

Lazzeri è uno dei migliori giovani della Serie D. dalla Juniores dei lidensi è approdato in prima squadra e sta crescendo molto. A poche ore dalla partita della undicesima giornata Damiano dichiara: “Affrontiamo una squadra forte. La Turris ha fatto nello scorso campionato, anche in un altro Girone. Ci faremo trovare pronti. Senza paura e con rispetto. Ci aspettiamo un Anco Marzio pieno e colorato a festa”.

(Il Faro on line)(foto@ClaudioSpadoliniArchivio)