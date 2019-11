Roma, auto fuori controllo travolge i pedoni alla fermata del bus: due bambine in ospedale

Roma – Sono cinque le persone coinvolte nell’incidente avvenuto alle 12.15 a Roma, in via Oderisi da Gubbio: una donna di 79 anni alla guida di una Toyota Corolla ha perso il controllo dell’auto all’altezza di una fermata dell’autobus, al civico 113, travolgendo alcuni pedoni. Grave una donna ricoverata in codice rosso al San Camillo mentre le sue figlie di 9 e 7 anni sono state trasportate in codice giallo al Bambin Gesù.

Altre due donne ferite sono state portate una in codice giallo al San Giovanni e l’altra in codice verde al Fatebenefratelli. Sul posto per i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto sono intervenute diverse pattuglie del XI Gruppo Marconi della Polizia Locale di Roma Capitale.

(Il Faro online)