Stazioni “dimenticate”, Simeone: “Minturno fuori dalla rete ferroviaria del Lazio. La Regione intervenga”

Minturno – Minturno è nel Lazio, eppure… Eppure, per le ferrovie risulta in Campania. Una anomalia che va avanti già da tempo – creando non pochi disagi ai pendolari – e che ora è stata riportata all’attenzione di Mauro Alessandri, assessore regionale alla mobilità, da Giuseppe Simeone, consigliere regionale di “Forza Italia”, che chiede, a sua volta, che l’annoso problema venga esposto alla Rete Ferroviaria Italiana.

“Lo scorso 28 ottobre – fa sapere Simeone-, in commissione Lavori pubblici, infrastrutture, mobilità e trasporti vi è stata l’audizione dell’amministratore delegato e direttore generale di Rfi Maurizio Gentile, al fine di acquisire approfondimenti in merito alla rete ferroviaria regionale.

A questo proposito, durante i lavori della commissione in relazione alla tratta meridionale, è emerso che la maggior parte dei servizi sono attualmente convogliati sulla stazione di Minturno con riduzione di quelli su Formia. La stazione di Minturno ha attualmente tre binari di cui non è previsto aumento. Eppure l’ultima stazione ferroviaria di competenza del Lazio risulta essere quella di Formia e, al contrario, Minturno rientra nell’ambito della Regione Campania. Riteniamo necessario chiedere a Rfi una rivisitazione di questa scelta.

Altresì, nella nota inviata all’assessore Alessandri- conclude Simeone-, abbiamo riproposto il tema del ripristino della fermata di Torricola, per i treni diretti nei Comuni del sud pontino. Torniamo a invocare, a distanza di 10 mesi dall’ordine del giorno approvato in Consiglio regionale, il diritto dei pendolari ad avere un servizio di mobilità realmente efficiente“.

(Il Faro on line)