Un consiglio comunale straordinario per gli alloggi popolari, la proposta del M5S di Montalto

Montalto – “Mi rivolgo ai miei colleghi consiglieri sia di minoranza che di maggioranza affinché sottoscrivano la richiesta di indire un consiglio comunale straordinario avente all’ordine del giorno le problematiche inerenti la gestione degli alloggi popolari” – lo dichiara Francesco Cornigliaconsigliere comunale M5stelle Montalto di Castro.

Nel nostro comune sono numerose le famiglie che necessitano di questo ammortizzatore sociale. Per una legittima dimostrazione di trasparenza abbiamo il dovere di discutere delle interrogazioni che i cittadini ci rivolgono.

Domande legittime sull’ammontare dell’importo degli affitti non riscossi, sulle azioni legali intraprese e conseguenti sfratti, sulle spese condominiali sostenute dal Comune a fronte degli inquilini morosi, sulla gestione dell’amministrazione dei condomini, sullo stato dei garage e relative cantine, sulla sicurezza e decoro della zona, sulla vendita degli appartamenti o loro cessione con patto riservato dominio, sulla manutenzione degli ascensori, sul controllo del possesso al diritto ad avere un alloggio popolare, ecc.

Non dobbiamo dimenticare quella lettera aperta che un cittadino montaltese in difficoltà ha scritto il 28 settembre, abbiamo l’obbligo come rappresentanti eletti di dare risposte chiare e trasparenti e quale occasione migliore se non l’assemblea di Consiglio Comunale ?”

