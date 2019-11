Un ritaglio di un giornale tedesco del 1973 per il gemellaggio Nettuno-Traunreut

Nettuno – Il Sindaco di Nettuno Alessandro Coppola ha ricevuto in dono da Antonio Molinari, ex consigliere comunale di Nettuno, ex consigliere regionale ed ex vice presidente della Regione Lazio, un ritaglio di un giornale tedesco, in cui si parlava per la prima volta del gemellaggio tra la cittadina del Tridente e il comune di Traunreut.

Il giornale, che risale al 1973, pubblica una foto della delegazione di Nettuno giunta nel comune tedesco per stringere il patto di amicizia che solo qualche settimana fa è stato rinnovato proprio a Nettuno. Nell’immagine sono ritratti insieme ad Antonio Molinari anche Franco Romani, a cui è dedicato il centro anziani di Nettuno, l’avvocato Leda Cochi, Michele Masullo, Pio Trippa e Orlando Alessandrini. Insieme ai delegati tedeschi.

“Ringrazio l’amico Antonio Molinari per questo dono significativo – ha detto il Sindaco Alessandro Coppola – che incarna lo spirito di collaborazione istituzionale e contribuisce a ricordare la nostra storia recente. Conserveremo gelosamente questo ritaglio di giornale che ricorda anche ai giovani chi si è impegnato per dare il via ad iniziative che hanno ampliato i rapporti di amicizia della di Nettuno e che offriranno in futuro nuove occasioni di crescita culturale”.

(Il Faro online)