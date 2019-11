Via delle Ombrine, “asfalto disastrato da mesi, ma nessuno interviene”

“Volevo segnalare la mia ripetuta richiesta al Comune di Fiumicino il rifacimento asfalto di via delle Ombrine protocollate la prima in aprile 2019 alla quale non ho avuto risposta la seconda la seconda a novembre.

Allora io mi chiedo cosa è più urgente l’asfalto in una strada in pieno centro, piena di fosse, o ha la precedenza la pista ciclabile?

Ciò che davvero infastidisce, oltre ovviamente all’incapacità d’intervento rapido per il ripristino delle condizioni di sicurezza, è la mancata risposta del Comune, come se le sollecitazioni di noi cittadini, seppur inoltrate formalmente, non fossero degne di attenzione”.

Firmato: Emanuele Staropoli