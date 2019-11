Ardea, incidente stradale. Via Laurentina paralizzata

Ardea – Ieri, intorno alle ore 16.30, c’è stato un brutto incidente in Via Laurentina all’altezza di Via dei colli marini. Questo incrocio di vie ha spesso fatto registrare incidenti, in quanto si trova in prossimità di una curva.

L’incidente ha visto coinvolti due Suv, una Land Rover ed una Dacia Sandero. I rispettivi conducenti feriti, sono stati trasportati in codice verde, all’ospedale policlinico di Pomezia, dal 118 che è sopraggiunto, tempestivamente, sul posto dove era intervenuta la Polizia Locale.

Il traffico ha fatto registrare forti rallentamenti su via Laurentina.

(Il Faro online)