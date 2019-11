Assemblea cittadina per bloccare la riapertura della discarica di Albano

Ardea – Si è tenuta Venerdì 8 novembre scorso ad Ardea, alle ore 14.30 presso la sala consiliare Sandro Pertini, la III Commissione “Sanità e ambiente”, per discutere una linea comune da intraprendere nei confronti della decisione della Regione Lazio di riaprire la discarica di Roncigliano ad Albano.

“La riapertura della discarica con annesso TMB di Albano è un’assurdità che la Regione Lazio vuole concedere ai locatari della Pontina Ambiente”.

Lo dichiarano da “La Sinistra di Ardea” in un comunicato stampa che prosegue – “Da Albano una risposta chiara e precisa tramite il consigliere comunale con delega ai rifiuti Luca Andreassi intervenuto ieri all’assemblea pubblica organizzata dal Coordinamento contro l’inceneritore di Albano il dichiarato “No alla riapertura della discarica” con l’iniziativa di un ricorso al Tar“.

A seguito dell’assemblea cittadina che si è tenuta presso il “Villaggio ardeatino” nel suo comunicato stampa, “La Sinistra di Ardea” rileva una mancanza alla stessa assemblea pubblica, da parte dell’Amministrazione Locale di Ardea.

“Grande assente Ardea – si legge nel comunicato che prosegue – già da ieri, l’assenza del Sindaco e dell’Assessore all’ambiente si sono fatte sentire alla commissione ambiente richiesta dalla minoranza. Una commissione a dir poco sconfortante viste le non notizie portate dal Presidente, è stato un incontro da bar davanti ad un caffè, i cittadini presenti si aspettavano risposte su cosa l’Amministrazione stava preparando per osteggiare la riapertura della discarica ed invece il nulla. I cittadini ad oggi non sanno, oltre alle belle parole sulla contrarietà dell’atto, quali azioni l’Amministrazione penta stellata intende portare avanti”.

“La Sinistra di Ardea – chiude il comunicato stampa – chiede formalmente al Sindaco Mario Savarese e all’Assessore Pamela Pezzotti di attuare tutte le iniziative, comprese quelle legali per scongiurare e tombare una volta per tutte la discarica di Albano che troppi danni ha già portato ai suoi cittadini”.

(Il Faro online)