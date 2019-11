Atletico Terme Fiuggi, Macrì ci crede: “Proseguiamo a far bene in trasferta”

Fiuggi – – La sconfitta contro la Recanatese ha lasciato qualche strascico, più che altro polemico, all’interno dell’Atletico Terme Fiuggi, ma sul piano del gioco e sulla convinzione nei propri mezzi la squadra di Incocciati ha continuato a fare dei passi in avanti.

E’ mancato solamente il risultato contro i giallorossi marchigiani, ma la prestazione è arrivata ed è stata anche apprezzata dai tifosi che hanno riempito le tribune del Capo I Prati. Oggi pomeriggio arriva un’altra prova interessante per testare i passi fatti in avanti in questi ultimi tempi, la trasferta in casa del Chieti, piazza calda che ha frequentato anche i campi del professionismo.

Davide Macrì non ne sente il peso ed anzi carica l’ambiente consapevole delle possibilità di fare una prestazione positiva. “Contro la Recanatese non è arrivato il successo, ma ci siamo mossi davvero bene. E’ stata una partita tirata ed intensa, e ci sta perderla contro una squadra che fin qui ha collezionato 27 punti e sta lottando per il vertice della classifica. C’è stata qualche svista, ma può capitare, la nota positiva è che abbiamo dimostrato di essere una squadra compatta e che se la può giocare con tutti. Lo stesso dobbiamo fare con il Chieti. In trasferta fino a qualche tempo fa non riuscivamo a fare bene, ma la vittoria contro il Cattolica ci ha fatto capire che possiamo farcela anche lontano da Fiuggi. E’ una squadra che conosciamo poco, quindi il match presenterà diverse insidie, ma se mettiamo in campo la stessa prestazione che abbiamo disputato contro la Recanatese, possiamo proseguire a far bene anche fuori casa”.

(Il Faro on line)(foto@AtleticoTermeFiuggi)