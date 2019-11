Civitavecchia, attivato il canale Telegram per le emergenze

Civitavecchia – L’Amministrazione Comunale ha attivato un canale dedicato alle emergenze che sfrutta la tecnologia dell’applicazione gratuita Telegram.

Tutti i cittadini, scaricando l’app sul proprio dispositivo mobile o utilizzando il pc, e collegandosi al canale emergenzecivitavecchia potranno avere in tempo reale informazioni su ondate di caldo o gelo, allerte meteo, disservizi idrici, grandi problematiche relative alla viabilità, non potabilità dell’acqua, divieti di balneazione, incendi di grande rilevanza, eventi calamitosi in genere, segnalazioni della protezione civile o altri elementi o eventi che possano pregiudicare la pubblica salute o incolumità come, ad esempio, eventuali dispersioni di agenti inquinanti.

Si tratta di uno strumento facile e gratuito, già adottato da molti comuni, allestito con l’obiettivo di fornire un’informazione tempestiva alla cittadinanza in caso di necessità, affiancando così i consueti canali di comunicazione (sito istituzionale, comunicati stampa, etc.). L’adesione è facoltativa, libera, gratuita e può essere revocata in qualunque momento.

Si tratta inoltre di uno strumento che tutela al massimo la privacy degli iscritti e che non consente discussioni o risposte, ma solo un flusso di informazioni in tempo reale dal comune ai cittadini.

Per facilitare l’adesione al canale è stata redatta una breve guida operativa pubblicata sul sito istituzionale del Comune. Prima di aderire si consiglia la lettura dell’informativa sulla privacy, anch’essa pubblicata sul sito.

Quanti fossero già in possesso dell’app possono iscriversi al canale semplicemente cliccando sul seguente link (clicca qui) e premendo il pulsante in basso “unisciti”.

(Il Faro online)