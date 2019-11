Ampliamento della pineta, le associazioni di Fregene chiedono chiarezza

Fiumicino – Un’assemblea pubblicare per illustrare a realtà locali e residenti il progetto della “Lente”, ovvero il piano regolatore sull’ampliamento della pineta di Fregene. E’ quanto richiedono le associazioni del territorio di Fregene in una lettera indirizzata al sindaco di Fiumicino, Esterino Montino. Di seguito il testo integrale della lettera:

Preg.mo Sindaco,

dai social media, da qualche giornale locale e dalla cittadinanza in generale vengono notati alcuni segnali per la realizzazione del programma “Lente” previsto dal piano regolatore e per l’ampliamento della Pineta, con la piantumazione nel cosiddetto Campo Agricolo di pini e lecci.

La notizia è stata vista da alcuni in modo preoccupato, soprattutto per una scarsa comunicazione della programmazione e realizzazione urbanistica, per l’impatto che tutto ciò potrebbe avere nel futuro di Fregene, per le sue implicazioni nel suo stile di vita e di fruizione delle infrastrutture.

Si parla da anni, se non da decenni, della realizzazione della “Lente” che doveva essere legata ad un programma più generale, collegato alla realizzazione del lungomare, buona parte dell’area dove dovrebbe sorgere l’infrastruttura è attualmente occupata da Vegetazione Mediterranea.

L’allargamento della pineta può essere visto come un investimento nel futuro e per quanto possibile come contributo all’abbassamento delle percentuali di gas serra prodotte. D’altronde la logica di un’Amministrazione partecipata, come da molto promessa e promossa, richiede obiettivamente una maggiore informazione anche per ragioni di trasparenza, su realizzazioni che potrebbero coinvolgere risorse finanziare e comunque cambiare l’assetto urbanistico e i centri d’interesse della località.

Chiediamo pertanto quanto prima di indire un’Assemblea Pubblica per informare noi, in quanto associazioni e, la cittadinanza locale sulle intenzioni dell’Amministrazione e sugli accordi che l’Amministrazione stessa ha preso con gli operatori privati per la realizzazione di quanto sopra descritto. Importante sarà esaminare, approfondire le proposte suddette anche al fine di confrontarle con quanto stabilito dal piano regolatore generale e particolareggiato.

Comitato Cittadino Fregene 2.15 e Pro-Loco Fregene Maccarese

Associazione Programma Natura

Comitato fare Focene

Associazione Natura 2000

Comitato Cittadino di Maccarese

Associazione Villaggio dei Pescatori

Comitato Promotore per la Pineta

(Il Faro online)