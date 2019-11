Anzio: sospesa l’attività didattica nella giornata di martedì 12 novembre

Anzio – Il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, a tutela della sicurezza della popolazione scolastica, per la giornata di domani, martedì 12 novembre, ha disposto la sospensione dell’attività didattica in tutti i plessi scolastici del territorio.

“Il persistere delle condizioni meteo avverse, la prosecuzione delle attività di controllo nei vari edifici, la verifica della viabilità di tutte le arterie del territorio e l’ultimazione di alcuni interventi, in seguito al maltempo di questa notte, sono tra le ragioni della sospensione delle lezioni nella giornata di domani – ha affermato il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis che, nel pomeriggio, insieme all’Assessore alle Politiche della Scuola, Laura Nolfi, ha coordinato la riunione tecnica in Comune ed ha emesso l’ordinanza di sospensione dell’attività didattica in tutti i plessi scolastici del territorio -“.

In queste ore, a tutela della sicurezza stradale e della popolazione scolastica, il personale del Comune di Anzio è impegnato nel controllo delle condotte del territorio, con particolare riguardo ai sistemi di raccolta delle acque piovane degli Istituti Scolastici, dello stato del manto stradale delle arterie del territorio e nella verifica degli impianti e dei lastrici solari dei plessi scolastici.

Inoltre, nella giornata di domani, è stata prevista anche la chiusura del Museo Civico Archeologico e dell’Ufficio del Turista.