Torino – La regina della Silver Skiff è sempre lei: Valentina Rodini trionfa per il secondo anno consecutivo nella gara più dura del programma remiero, disputata ieri, domenica 10 novembre, a Torino, sulle acque del fiume Po.

L’atleta delle Fiamme Gialle con il tempo di 44’15”843, vince nella categoria pesi leggeri e, per la prima volta, conquista la vetta della classifica generale femminile, battendo la concorrenza delle atlete Senior. Un risultato importante che evidenzia un ottimo stato di forma e la giusta determinazione per il proseguo della stagione che culminerà con i Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

Nella categoria junior medaglia di bronzo e 23° posto in classifica generale per Matteo Sartori, astro nascente della vogata di coppia e punta di diamante della Sezione Giovanile delle Fiamme Gialle. Sul traguardo si piega solamente a Niccolò Carucci (S.C. Gavirate), suo compagno di barca ai Mondiali Junior dove insieme hanno conquistato l’argento, e a Alessandro Gardino (C. Armida), medaglia di bronzo in quattro senza ai Mondiali Junior. Buona la prestazione di Lorenzo Semenzato che chiude gli 11 km di gara al 17° posto tra gli junior e si classifica 78° in assoluto.

Nella gara riservata ai senior, sfiora il podio Simone Venier che con il tempo di 41’40”347 si piazza in 5° posizione e 7° posto in assoluto, laureandosi primo italiano in classifica generale.

Bene anche Filippo Mondelli che chiude in 9° posizione tra i Senior e 18° in assoluto, mentre Luca Rambaldi conclude la gara 17° tra i Senior e 29° in assoluto.

Grazie ai risultati ottenuti da tutta la squadra gialloverde, le Fiamme Gialle hanno vinto la classifica generale per società e hanno conquistato il trofeo “Memorial Trofeo Riccardo Stenleitner“.

