Città di Anagni: notte fonda, sconfitta in casa con il Ladispoli

Anagni – Pesante sconfitta interna per 3-2 al Tintisona di Paliano per il Città di Anagni di mister Davide Mancone superato dal Ladispoli che l’ha scavalcato in classifica.

Ora la squadra del litorale romano è a sette punti, nella penultima posizione della classifica del campionato nazionale di serie D, girone G, mentre i ciociari sono ultimi con solo sei punti. Anagnini imbarazzanti in difesa ed imprecisi in fase offensiva mentre il Ladispoli senza strafare ha portato a casa meritatamente tre punti. Crisi nera tra i locali. Solito buon inizio degli anagnini che creano buone occasioni al 13′ con Flamini, conclusione bloccata da Alessio Salvato, ed al 35′ con lo stesso Flamini poi che si fa respingere il tiro prima che Cardinali da buona posizione spedisse alto. Poi però come spesso accaduto vantaggio del Ladispoli al 41′ con Fagioli che beneficia di un grave errore difensivo di Pastore. Al 5′ della ripresa momentaneo pareggio anagnino su rigore con Cardinali.

Rigore concesso per un fallo di mano in area di Amorosino. Al 16′ della ripresa nuovo vantaggio del Ladispoli con Giannetti su azione d’angolo. L’Anagni si riversa tutta in attacco e riesce a pervenire al secondo momentaneo su azione d’angolo. L’Anagni si riversa tutta in attacco e riesce a pervenire al secondo momentaneo pareggio al 44′ della ripresa con il baby Savo da poco entrato.

Quando la gara sembrava orientata a terminare in parità, la beffa in pieno recupero. Nuovo errore difensivo del città di Anagni con Di Mario che approfitta e con una precisa conclusione supera Giuliani per il 3-2 finale per il Ladispoli. Per gli anagnini è notte fonda.

Città di Anagni: Giuliani, Tataranno, Contucci (dal 33’s.t. Sosa), Pastore, Casavecchia, Russo (dal 13’s.t. D’Amicis), Dolce, Colarieti (dal 38’s.t. Binaco), Cardinali, Flamini, Neccia 8Dal 27’s.t. Savo). A disposizione: Bartorelli, D’Amicis, Capodanno, Capuano, Pappalardo, Sosa, Pagliarini, Binaco, Savo. Allenatore Davide Mancone.

Ladispoli: Salvato A., Antonangelo, Zucchi (dal 30’s.t. De Angelis), Manzari (dal 38’s.t. D’Aguanno), Salvato G., Giannotti, Di Fato, Amorosino, Di Mario, Mancini (dal 26’s.t. Tollardo), Fagioli (dal 39’s.t. Di Grazia). A disposizione: Loioli, Gallitano, De Angelis, Tollardo, Di Grazia, Rossetti, Galluzzo, Santoro, D’Aguanno. Allenatore Michele Zeoli.

