Ladispoli, finanziata la ristrutturazione della palestra della scuola Caravaggio

Ladispoli – “Nel gennaio 2018, l’Amministrazione comunale ha partecipato al Bando Regionale “Sport in/e movimento”, finalizzato al recupero degli impianti sportivi nel Lazio. In quell’occasione venne individuata come priorità, la riqualificazione della palestra scolastica di via del Ghirlandaio, la quale manifesta diverse problematiche sia al parterre che per i servizi e gli spogliatoi. Da sottolineare che uno degli obiettivi fondamentali, richiamati anche nel capitolato tecnico, è l’abbattimento delle barriere architettoniche nella struttura. Finalmente, la scorsa settimana è giunta la notizia ufficiale da parte della Regione Lazio, dell’ottenimento del contributo”.

A diffondere la notizia è stata l’assessore ai lavori pubblici, Veronica De Santis, che ha annunciato le future mosse dell’amministrazione del sindaco Grando.

“L’ufficio manutenzioni e la progettista stanno già lavorando per predisporre gli atti propedeutici per l’avvio del bando di gara. L’edilizia scolastica – conclude l’assessore De Santis – ha sempre rivestito un ruolo primario per la nostra Amministrazione e poter disporre di questi fondi regionali, è per noi una grande opportunità”.