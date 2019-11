Lutto nel giornalismo: si è spento Lamberto Magnoni, memoria storica degli aeroporti di Roma

Roma – E’ morto questa mattina il giornalista Lamberto Magnoni, 81 anni. Giornalista per decenni delle più importanti testate romane, da oltre mezzo secolo era il direttore di Telenews, agenzia che opera negli aeroporti di Fiumicino e di Ciampino.

Si tratta di un grave lutto per il mondo del giornalismo. Entrato nella professione in giovanissima età, dopo aver collaborato con Il Messaggero e con la Rai, Lamberto Magnoni è stato per quasi 37 anni nella redazione de Il Tempo di Roma dove ha concluso con l’incarico di Redattore Capo al Servizio Centrale e Assistente del Direttore.

L’incarico per il quale non verrà dimenticata l’opera di Lamberto Magnoni è però quello di direttore per oltre mezzo secolo, a partire dal 1964 e fino a due anni fa, dell’Agenzia di Stampa Telenews con sede nell’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino. Tutte le notizie, non solo di cronaca ma anche quelle di gossip e sindacali, relative alle due “città del volo” di Roma, inclusa quella di Ciampino, hanno avuto in Telenews e nell’opera di Lamberto Magnoni un prezioso monitor. A lui si deve anche la preparazione e l’avviamento alla professione giornalistica di un gran numero di colleghi.

L’Agenzia di Stampa Telenews Ciampino Presse (telenewsfco@tin.it) fu fondata nel 1958 dal giornalista Gino Magnoni, all’aeroporto di Ciampino, e poi spostata al Leonardo da Vinci (T3, hall partenze Internazionali) nel 1961, lo stesso giorno dell’apertura del nuovo scalo. Per i propri abbonati “copre” tuttora per 365 giorni all’anno, e per l’intera giornata, le notizie politiche, economiche, di cronaca bianca, rosa e nera, che si verificano nei due aeroporti della Capitale o che, pur accaduti altrove, si riflettono in questi ambiti. Realizza anche video e filmati di taglio giornalistico.

I funerali di Lamberto Magnoni si svolgeranno mercoledì 13 novembre alle ore 10.30 nella chiesa di Gesù Divino Maestro di via Vittorio Montiglio, 18, a Roma. Alla famiglia ed ai colleghi che lo piangono giungano le condoglianze della nostra Redazione.