Maltempo a Sabaudia, ecco i piani di intervento del Comune

Sabaudia – L’Amministrazione comunale di Sabaudia si è subito attivata per far fronte alle criticità verificatesi su alcune strade comunali a seguito delle abbondanti piogge dell’ultima ondata di maltempo.

Da lunedì 4 novembre in poi sono stati effettuati i sopralluoghi a partire dalla frazione di Molella, zona Sipeo, Sant’Andrea, Arciglioni e altri sono in corso. Sopralluoghi a cui ha partecipato di persona il sindaco Giada Gervasi, accompagnata dal consigliere delegato Sandro Dapit, dal referente delegato dal Dirigente Ingegnere Giovanni Bottoni e dal Comandante della Polizia locale Alessandro Leone.

Tale azione di presidio del territorio rappresenta la condizione essenziale per verificare in tempo reale lo stato di sicurezza dei luoghi, permettendo così di valutare più rapidamente tutte le attività da porre in essere per assicurare l’incolumità dei residenti. Ulteriori accertamenti verranno svolti nelle aree del territorio comunale in cui le perturbazioni di questi giorni hanno causato difficoltà o situazioni di pericolo.

L’Amministrazione, parallelamente alle attività di controllo, sta predisponendo i piani di intervento nei punti individuati al fine di eliminare le problematicità riscontrate e prevenire ulteriori disagi.

I sopralluoghi sono stati e verranno effettuati anche in contraddittorio con i cittadini e i comitati territoriali. L’Amministrazione il 4 novembre ha incontrato i rappresentanti del Comitato cittadino “Per il futuro di Molella”.

(Il Faro on line)