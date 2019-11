Maltempo ad Anzio, due bambini restano bloccati in auto per l’acqua alta

Anzio – Le forti piogge di oggi hanno letteralmente sommerso il litorale romano: ad Anzio sono stati più di cinquanta gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco che sono accorsi con le loro squadre per allagamenti di cantine, garage, abitazioni al piano terra, alberi abbattuti e strade allagate.

Su via Ardeatina sono rimaste bloccate in due auto a causa dell’acqua alta quattro persone con due bambini: sul posto sono intervenuti i pompieri che hanno messo in salvo gli occupanti delle vetture.

A causa del maltempo si è verificato l’incendio di una centrale elettrica che ha bloccato le forniture di energia elettrica in via Giuseppe Parini nei pressi della zona di Padiglione. Al momento non si segnalano feriti o danni particolari.