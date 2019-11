Novità Deborah Milano per l’autunno-inverno 2019-2020.

Scopriamo insieme le novità proposte da Deborah Milano (leggi qui) per l’autunno-inverno 2019-2020 riguardanti il make-up e la cura del viso (leggi qui).

La linea Instant Lift

La linea Instant Lift è composta da un fondotinta ed un correttore, in grado di correggere le imperfezioni e donare all’ incarnato un aspetto radioso e tonico.

Il Fondotinta liquido (17,50 euro), dalla texture leggera che si adatta ad ogni incarnato, è a lunga tenuta ed ha un SPF30, che lo rende perfetto per proteggere la pelle dall’ invecchiamento precoce. Il Correttore (13,50 euro) a penna è dotato di una spugnetta che ne rende facile l’applicazione, e grazie alla presenza di ingredienti quali le vitamine e la centella asiatica, minimizza le rughe, le occhiaie e le borse, regalando uno sguardo fresco e riposato.

Le 24ORE Velvet Mat Lipstick

Le 24ORE Velvet Mat Lipstick sono dei matitoni-rossetti dalla tenuta estrema, che donano un colore intenso sin dalla prima passata, garantiscono comfort e grazie al comodo pack con meccanismo automatico twist-up, sono ideali per i ritocchi on the go senza necessità di temperare. Sono declinati in 8 tonalità da quelle nude a quelle più accese: n.01 Nude Beige, n.02 Nude Rose, n.03 Orange, n.04 Cherry, n.05 Red, n.06 Bordeaux, n.07 Rose e n.08 Coral.

Se volete provare questi prodotti per le labbra, vi lascio il link dove poterli trovare:











I Fluid Velvet Mat

Sempre per le labbra, sono state introdotte 6 nuove tonalità opache tra i Rossetti Fluid Velvet Mat (12,50 euro): n.18 Nude, n.19 Mauve, n.20 Fuchsia, n.21 Poppy Red, n.22 Terra Cotta e n.23 Chestnut.

Il mascara

Il Mascara Volume e Forza facente parte della linea Formula Pura, è composto per il 96% da ingredienti di origine naturale ed è privo di parabeni, siliconi, petrolati e fragranze artificiali. E’ un prodotto che dona volume alle ciglia, e grazie alla presenza dell’olio di oliva biologico e di vitamine antiossidanti, è in grado di rinforzare le ciglia dalla base alle punte, prevenendone la caduta durante la rimozione del trucco.

Se volete provare il mascara, ecco dove potrete trovarlo:





La linea Anti-età Plus+

In tema skincare è stata introdotta la linea Anti-età Plus+ di Dermolab, per pelli mature dai 60 anni in su, composta da una crema giorno, una crema notte, un contorno occhi ed una maschera. La Crema Giorno Viso e Collo Effetto Lifting Anti-cedimento con SPF20 idrata, leviga ed illumina la pelle rendendo l’incarnato omogeneo, tonico e dai contorni definiti. Contiene la Rosa Damascena, l’acido ialuronico che donano un effetto lifting e riempitivo delle rughe.

La Crema Notte Viso e Collo effetto Lifting Anti-cedimento contrasta l’invecchiamento e stimola il metabolismo cellulare rendendo la pelle morbida, compatta, tonica e levigata.

La Crema Contorno Occhi e Labbra effetto Lifting Anti-cedimento contenente acido ialuronico, riduce le rughe del contorno occhi rendendo lo sguardo fresco e riposato. Attorno alle labbra svolge un’azione rimpolpante e volumizzante.

La Maschera Viso e Collo effetto Lifting Anti-cedimento in tessuto, è imbevuta di un siero specifico che dona una pelle compatta, elastica, idratata grazie all’ estratto di peonia, e dai contorni definiti grazie all’ azione di un mix di acidi ialuronici e della Vitamina PP.

Per provare questa linea, ecco i link dei singoli prodotti:











(Il Faro Online)