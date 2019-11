Ostia e Acilia nel caos tra treni a singhiozzo, pochi bus e strade allagate

Ostia – Roma-Lido su un solo binario e allagamenti in tutta la città: risveglio da incubo per pendolari e studenti oggi, lunedì 11 novembre.

Un guasto tecnico verificatosi ad Acilia poco prima delle 8.00 ha tenuto in scacco migliaia di pendolari della Roma-Lido. Il servizio ha funzionato su un solo binario e il traffico è stato pesantemente rallentato. Migliaia di pendolari hanno spostato sulla banchina e in stazione in attesa del primo convoglio utilizzabile.

Problemi si sono registrati anche nel servizio di collegamento bus tra Acilia e Ostia affidato alla linea ATAC 04. Le attese tra un passaggio e l’altro hanno toccato i 30 minuti.

Strade allagate nella cittadina costiera. Le intense precipitazioni ed il pessimo funzionamento dei pozzetti stradali hanno formato lagune. I problemi maggiori si sono verificati nei pressi delle scuole con il caos delle soste veicolari in coincidenza con l’entrata a lezione.