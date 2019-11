“Scuole chiuse a Nettuno”: ma è un falso

Nettuno – È circolata in rete nelle ultime ore una falsa ordinanza riguardante la chiusura delle scuole sul territorio del Comune di Nettuno per quanto riguarda la giornata di domani, martedì 12 novembre.

Ribadiamo che al momento non è stato preso alcun provvedimento di chiusura di uffici pubblici. Il Comune di Nettuno valuterà eventuali provvedimenti legali riguardo a questo illecito.

Il Comune di Nettuno, altresì, rende noto che nel pomeriggio di oggi il Sindaco Alessandro Coppola ha incontrato i referenti locali della Protezione Civile per fare il punto sulla situazione in città a seguito della forte ondata di maltempo abbattutasi sul litorale nelle ultime ore e per valutare provvedimenti da adottare.

Sulla base del bollettino diffuso dal Centro Funzionale del Lazio, che ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede dal pomeriggio di domani, martedì 12 novembre 2019, e per le successive 12-18 ore precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, specie settori meridionali.

Venti da forti a burrasca, sud- orientali sui settori tirrenici accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento, si è convenuto di non procedere, al momento, alla chiusura delle scuole e degli uffici pubblici per la giornata di domani.

L’allerta meteo di codice giallo impone, in ogni caso, la massima attenzione. La situazione verrà costantemente monitorata e, se le condizioni dovessero richiederlo, verranno presi i provvedimenti opportuni. Si raccomanda alla cittadinanza la massima cautela e di limitare per quanto possibile gli spostamenti. Per ogni evenienza ricordiamo che è attivo il Numero Verde del CFR: 800.276570.