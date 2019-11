SIS Roma, a Verona le giallorosse vincono di misura

Verona – – Le giallorosse hanno dimostrato la voglia di crescere ed il riscatto post partita con il Padova: nella partita con il CSS Verona è uscita la differenza tecnica delle due squadre ma non è scontato riuscire a dimostrarla sempre.

“Abbiamo giocato bene e con costanza anche in difesa. Nel corso della partita abbiamo migliorato degli aspetti che ultimamente ci avevano infastidito e avevamo pagato. Sono state brave tutte le ragazze e sono contento della prestazione. Abbiamo voglia di migliorarci ancora e di crescere!”, ha dichiarato Marco Capanna, coach delle romane.

Adesso alle capitoline si apre una settima intensa di lavoro in vista della partita con l’Orizzonte Catania. “La partita della prossima settimana sarà affascinante sia per via della classifica che per il valore delle avversarie.” – conclude il coach.

Ecco Il Tabellino Completo Della Partita:

Css Verona – Sis Roma: 3-17 (1-4, 1-2, 1-5, 0-6)

Css Verona: Nigro, Bartolini 2, Peroni, Marchetti, Borg 1, Lonardi, Castagnini, Perna, Sbruzzi, Prandini, Esposito, Carotenuto, Gabusi. All. Zaccaria

Sis Roma: Sparano, Tabani 3, Galardi 4, Avegno 1, Motta 1, Chiappini 4, Picozzi 2, Sinigaglia 1, Nardini, Di Claudio, Storai 1, Tori, Brandimarte. All. Capanna

Superiorità numeriche SIS ROMA:1/4 e rigori 4/4

Superiorità numeriche CSS Verona: 1/6 e rigori 1/2

Arbitri: Fusco e Brasiliano

(Il Faro on line)(foto@LIVE PHOTO SPORT)